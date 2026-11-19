Європейська рада на зустрічі міністрів у Брюсселі, Бельгія, закликала держави-члени ЄС забезпечити вчителів, студентів і працівників навичками для ефективного та відповідального використання штучного інтелекту. Висновки схвалили на тлі стрімкого технологічного розвитку, повідомляє Anadolu Agency.

Зміни в освіті

Державам ЄС рекомендували адаптувати системи освіти та професійної підготовки на всіх рівнях, аби громадяни могли встигати за зростанням ролі ШІ у повсякденному житті та на ринку праці. Рада також порадила використовувати чинні рамки й рекомендації ЄС під час розробки або оновлення національних і регіональних навчальних програм, програм навчання та методів оцінювання.

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Підготовка вчителів і працівників

Окрему увагу приділили формуванню ШІ-грамотності серед учителів, тренерів і керівників освітніх закладів через початкову підготовку та безперервний професійний розвиток. Працівників пропонують готувати до ринку праці, що змінюється під впливом ШІ, за допомогою поглибленого навчання ШІ та цифрових технологій, освіти впродовж життя, підвищення кваліфікації й перекваліфікації.

Університетам і закладам професійної освіти рекомендували оновлювати чинні курси та створювати нові програми для розвитку поглиблених навичок ШІ, потрібних для нових і змінюваних професій. Висновки також містять вимогу запровадити заходи для безпечного, етичного, прозорого та інклюзивного застосування ШІ в освіті й професійній підготовці, зберігаючи людський контроль і не допускаючи посилення нерівності.

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