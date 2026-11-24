Departament Sprawiedliwości USA ogłosił aresztowanie ponad 800 osób podejrzewanych o pracę dla przestępczych siatek oszustów. Kampania była następstwem rozporządzenia z 6 marca, mającego na celu przeciwdziałanie organizacjom oszukującym Amerykanów. Prokuratorzy i agenci pomogli również organom ścigania w 10 krajach przeprowadzić naloty na oszukańcze centra telefoniczne, informuje UPI.

Wyniki Operation Blackout

Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że drapieżne schematy wymierzone w Amerykanów nie będą tolerowane. Dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że w ramach Operation Blackout organy ścigania zajęły niemal 17 mld dolarów nielegalnych środków oraz ponad 14 tys. urządzeń cyfrowych. Jak powiedział, ponad 11 tys. Amerykanów bezpośrednio ostrzeżono o próbach oszustwa, a potencjalnym ofiarom zapobiegnięto stratom przekraczającym 690 mln dolarów.

Według szacunków Gallupa Amerykanie stracili w wyniku oszustw około 68 mld dolarów tylko w 2025 roku. Wśród powszechnych schematów wymieniono oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami, wymuszenia seksualne w celach finansowych, podszywanie się pod przedstawicieli organów państwowych oraz inne schematy.

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Oskarżenia i ekstradycje

Departament Sprawiedliwości poinformował o zamknięciu centrów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej powiązanych ze schematami inwestycyjnymi dotyczącymi kryptowalut, a także o sprawach dotyczących obywateli Nigerii oskarżonych o żądanie płatności za rzekome uzyskanie spadku. Osobno funkcjonariusze poinformowali o zdemaskowaniu pośrednika w Meksyku, który sprzedawał oszustom nazwiska i dane kontaktowe starszych Amerykanów.

W stanie Georgia obecni i byli członkowie więziennych gangów zostali oskarżeni o używanie zakazanych telefonów komórkowych do dzwonienia do ofiar. Według śledczych informowano ich o rzekomym opuszczeniu obowiązku ławy przysięgłych i grożono aresztowaniem w razie nieuiszczenia grzywny. Trzy federalne i stanowe akty oskarżenia obejmują 14 osób, a kolejnym 17 oskarżonym postawiono zarzuty w sprawie przemytu telefonów do więzień w Georgii. Łącznie 30 podejrzanych zostało ekstradowanych do USA.

FBI poinformowało również, że wraz z międzynarodowymi partnerami pomogło doprowadzić do uwolnienia i repatriacji ponad 2 200 pracowników zmuszanych do pracy w kompleksach oszustów. Agencja podała, że zapobiegła potencjalnym stratom ofiar przekraczającym 143 mln dolarów i zamroziła aktywa o wartości ponad 350 mln dolarów.

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