NATO zatwierdziło wysunięte rozmieszczenie w Polsce samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli po tym, jak trzy pociski manewrujące Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną i spadły na południowym wschodzie kraju.

Decyzja NATO

Naczelny Dowódca Sojuszniczy NATO w Europie zatwierdził wysłanie do Polski samolotu systemu AWACS. Osobno potwierdzili to rzeczniczka Sojuszu Allison Hart oraz wiceminister obrony Polski Paweł Zalewski, informuje UPI.

Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba. Zalewski nazwał rozmieszczenie AWACS natychmiastową odpowiedzią NATO i zaznaczył, że ta zdolność poprawi świadomość sytuacyjną.

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Co wiadomo o rakietach

Incydent miał miejsce w piątek podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę na większą skalę. Początkowo informowano, że jeden z obiektów mógł być dronem, jednak Prokuratura Okręgowa w Lublinie 24 listopada potwierdziła, że były to pociski manewrujące.

Rakiety spadły w trzech niezabudowanych rejonach na południowym wschodzie Polski. Według prokuratury nie odnotowano poszkodowanych ani znacznych szkód materialnych. Polska zwróciła się także do NATO o dodatkowe, dotąd niesprecyzowane, środki obrony. Allison Hart poinformowała, że dowódca NATO w Europie rozważa rozmieszczenie dodatkowych sił i środków w Polsce oraz innych państwach Sojuszu.

Możliwości AWACS

Samoloty AWACS mogą wykrywać zagrożenia powietrzne i koordynować operacje obrony powietrznej. NATO dysponuje 14 samolotami Boeing E-3A Sentry, które łatwo rozpoznać po dużej kopule radarowej nad kadłubem.

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