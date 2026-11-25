НАТО одобрило передовое развертывание в Польше самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления после того, как три крылатые ракеты Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в польское воздушное пространство и упали на юго-востоке страны.

Решение НАТО

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе согласовал отправку в Польшу самолета системы AWACS. Об этом отдельно подтвердили представительница Альянса Эллисон Харт и заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, сообщает UPI.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что самолеты раннего предупреждения союзников уже усиливают защиту польского неба. Залевский назвал развертывание AWACS немедленным ответом НАТО и отметил, что эта возможность улучшит ситуационную осведомленность.

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Что известно о ракетах

Инцидент произошел в пятницу во время более масштабной российской атаки на Украину. Сначала сообщалось, что один из объектов мог быть дроном, однако окружная прокуратура в Люблине 24 ноября подтвердила: это были крылатые ракеты.

Ракеты упали в трех незастроенных районах на юго-востоке Польши. По данным прокуратуры, пострадавших и значительного материального ущерба не зафиксировали. Польша также запросила у НАТО дополнительные, пока не уточненные, средства защиты. Эллисон Харт сообщила, что командующий НАТО в Европе рассматривает возможность размещения дополнительных сил и средств в Польше и других странах Альянса.

Возможности AWACS

Самолеты AWACS могут обнаруживать воздушные угрозы и координировать операции противовоздушной обороны. НАТО располагает 14 самолетами Boeing E-3A Sentry, которые легко узнать по большому радиолокационному обтекателю над фюзеляжем.

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