在俄罗斯联邦——侵略国——的三枚巡航导弹进入波兰领空并坠落在该国东南部后，北约批准在波兰前沿部署一架空中预警与控制飞机。

北约的决定

北约欧洲盟军最高司令批准向波兰派遣一架AWACS系统飞机。北约发言人艾莉森·哈特和波兰国防部副部长帕维尔·扎莱夫斯基分别证实了这一消息，UPI报道。

波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，盟军预警机已在加强对波兰领空的保护。扎莱夫斯基称部署AWACS是北约的即时回应，并指出这一能力将提升态势感知。

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关于导弹的已知信息

事件发生在周五，当时俄罗斯正对乌克兰发动一场规模更大的袭击。最初有报道称，其中一个物体可能是无人机，但卢布林地区检察院于11月24日确认，这些是巡航导弹。

导弹坠落在波兰东南部三个未开发地区。根据检察院的数据，未记录到人员伤亡或重大财产损失。波兰还向北约请求额外的、尚未具体说明的防御能力。艾莉森·哈特表示，北约欧洲司令正在考虑在波兰及其他北约国家部署额外的兵力和能力。

AWACS的能力

AWACS飞机能够探测空中威胁并协调防空行动。北约拥有14架波音E-3A“哨兵”飞机，其机身上方的大型雷达罩十分容易辨认。

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