Niemiecka firma programistyczna SAP oświadczyła, że wykryła podejrzaną aktywność i natychmiast podjęła niezbędne działania w celu ochrony klientów oraz bezpieczeństwa swoich usług. Informuje o tym Tagesschau, powołując się na odpowiedź firmy dla agencji dpa.

Co oświadczył SAP

Firma nie sprecyzowała charakteru podejrzanej aktywności, czasu jej wykrycia ani obszarów, których mogła dotyczyć. SAP oświadczył również, że zgodnie z aktualnymi wynikami kontroli nie ma oznak nieuprawnionego dostępu do danych biznesowych klientów. Jak podaje firma, jej środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane.

Wcześniej magazyn Der Spiegel poinformował o możliwym ataku hakerskim na SAP, jednak firma nie potwierdziła takiego określenia incydentu.

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Wiadomość do pracowników

W wewnętrznej wiadomości, z którą dpa częściowo się zapoznała, SAP kilka dni temu poinformował pracowników o podejrzanej aktywności wykrytej w GitHubie. Firma nazwała go swoją platformą do produktywności programistów i wdrażania oprogramowania.

Pracownikom zaproponowano sprawdzenie, czy muszą podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym zmienić dane uwierzytelniające. SAP ma siedzibę w Walldorfie w Badenii-Wirtembergii i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Niemczech. Firma jest znana z oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wykorzystywanego między innymi w finansach, pracy z personelem i sprzedaży.

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