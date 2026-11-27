Producent samochodów Hyundai zaprezentował w Chinach, na wystawie Auto Guangzhou 2026, koncept kompaktowego elektrycznego crossovera Mercury. To trzeci model w gamie Ioniq Planet, skierowanej na rynek chiński, informuje Motor1. Firma planuje wprowadzić seryjną wersję samochodu w Chinach w przyszłym roku.

Nazwa Mercury nie ma związku z amerykańską marką Forda o tej samej nazwie, której produkcję zakończono w 2011 roku. Hyundai nazwał koncept na cześć planety najbliższej Słońcu, kontynuując astronomiczny system nazewnictwa dla swojej chińskiej elektrycznej gamy.

Cechy designu

Koncept pomalowano na kolor Citrine Neon i ma ostro zarysowaną przednią część, którą Hyundai nazywa „nosem rekina”. Samochód otrzymał 20-calowe czarne koła z oponami Michelin Pilot Sport oraz znaczny prześwit.

W przeciwieństwie do wielu współczesnych konceptów Mercury nie ma wysuwanych klamek drzwi. Motor1 wiąże to z nowymi normami bezpieczeństwa w Chinach, które faktycznie zakazują takiego rozwiązania. Z tyłu samochodu znajdują się duży dwuczęściowy dyfuzor, masywny spojler dachowy oraz dwuczęściowe pionowe światło stopu.

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Wersja z wymiennymi bateriami

Hyundai wspólnie z producentem akumulatorów CATL przygotowuje drugą wersję Mercury z możliwością wymiany baterii. Na specjalnych stacjach rozładowany akumulator jest automatycznie zastępowany naładowanym; według źródła taki proces może trwać około 100 sekund.

CATL rozwija w Chinach sieć stacji wymiany baterii Choco-Swap. Firma zbudowała już ponad 2 500 stacji, planuje przekroczyć 3 000 do końca 2026 roku, a w 2027 roku rozszerzyć sieć do 6 000 lokalizacji w 297 miastach.

Hyundai przygotowuje również inne modele dla Chin. W przyszłym roku ma pojawić się wersja Ioniq V z przedłużaczem zasięgu, a w 2028 roku — model seryjny oparty na koncepcie Earth. Kolejne dwa modele z kategorii New Energy Vehicle firma planuje wprowadzić w 2029 roku.

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