Німецька софтверна компанія SAP заявила, що зафіксувала підозрілу активність і негайно вжила необхідних заходів для захисту клієнтів та безпеки своїх сервісів. Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на відповідь компанії агентству dpa.

Що заявили в SAP

Компанія не уточнила характер підозрілої активності, час її виявлення та сфери, яких вона могла стосуватися. У SAP також заявили, що за поточними результатами перевірки не мають ознак несанкціонованого доступу до бізнес-даних клієнтів. Заходи безпеки в компанії, за її словами, постійно вдосконалюють.

Раніше журнал Der Spiegel повідомив про ймовірну хакерську атаку на SAP, однак компанія не підтвердила таке визначення інциденту.

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Повідомлення працівникам

У внутрішньому повідомленні, яке dpa частково переглянуло, SAP кілька днів тому поінформувала працівників про підозрілу активність, виявлену в GitHub. У компанії назвали його своєю платформою для продуктивності розробників і розгортання програмного забезпечення.

Працівникам запропонували перевірити, чи необхідно їм вжити додаткових заходів безпеки, зокрема змінити облікові дані. SAP базується у Вальдорфі, земля Баден-Вюртемберг, і є одним із найбільших підприємств Німеччини. Компанія відома програмним забезпеченням для управління ресурсами підприємств, яке використовують, зокрема, у фінансах, роботі з персоналом і продажах.

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