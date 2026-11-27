Немецкая софтверная компания SAP заявила, что зафиксировала подозрительную активность и немедленно приняла необходимые меры для защиты клиентов и безопасности своих сервисов. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на ответ компании агентству dpa.

Что заявили в SAP

Компания не уточнила характер подозрительной активности, время ее обнаружения и сферы, которых она могла касаться. В SAP также заявили, что по текущим результатам проверки не имеют признаков несанкционированного доступа к бизнес-данным клиентов. По словам компании, меры безопасности в ней постоянно совершенствуются.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил о возможной хакерской атаке на SAP, однако компания не подтвердила такую характеристику инцидента.

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Сообщение сотрудникам

Во внутреннем сообщении, которое dpa частично ознакомило, SAP несколько дней назад проинформировала сотрудников о подозрительной активности, обнаруженной в GitHub. В компании назвали его своей платформой для продуктивности разработчиков и развертывания программного обеспечения.

Сотрудникам предложили проверить, необходимо ли им принять дополнительные меры безопасности, в частности изменить учетные данные. SAP базируется в Вальдорфе, земле Баден-Вюртемберг, и является одним из крупнейших предприятий Германии. Компания известна программным обеспечением для управления ресурсами предприятий, которое используют, в частности, в финансах, работе с персоналом и продажах.

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