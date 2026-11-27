В матчах Лиги Европы клубы из Франции показали разные результаты. «Марсель» победил «Левски» со счетом 1:0, «Лион» дома сыграл вничью с норвежским «Лиллестрёмом», а «Ренн» уступил нидерландскому «Неймегену».

Единственная победа вечера

В четверг французские команды одержали в Лиге Европы одну победу, сыграли вничью один раз и потерпели одно поражение. Как сообщает France 24, результат «Марселя» стал единственной победой французских клубов в тот вечер.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Матч в Лионe

Поединок «Лиона» с «Лиллестрёмом» состоялся 26 ноября 2026 года во французском Лионе в рамках стартовой фазы турнира. Лионская команда принимала соперника на своем поле.

На опубликованной к сюжету фотографии с матча запечатлена борьба за мяч между игроком «Лиона» Кейто Накамурой и футболистом «Лиллестрёма» Ларсом Рейнджером. «Лиллестрём» представляет Норвегию, а «Неймеген» является нидерландской командой.

Читай нас в