Китайская Huawei планирует в феврале представить в Сан-Франциско дизайн собственного чипа высокоскоростной памяти для систем искусственного интеллекта с 64 каналами и 4096-битным интерфейсом. Это интерфейс вдвое шире отраслевого стандарта для HBM4 — шестого поколения памяти такого типа, сообщает Korea Herald.

Согласно предварительной программе Международной конференции твердотельных схем, разработку представят исследователи Huawei. Более широкий интерфейс позволяет передавать больше данных одновременно, что потенциально может улучшить производительность ускорителей искусственного интеллекта. В то же время пока неизвестно, насколько далеко Huawei продвинулась в практическом внедрении этого дизайна и сможет ли она экономически производить такие чипы.

Конкуренция на рынке HBM

Huawei стремится создать собственную альтернативу южнокорейской высокоскоростной памяти на фоне ограниченного доступа к передовым компонентам из-за экспортных ограничений США. Компания укрепила позиции на китайском рынке благодаря ускорителям ИИ Ascend и планирует выпускать как минимум один новый чип для ИИ ежегодно до 2029 года.

Рынок HBM сейчас преимущественно контролируют южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix. По оценке Counterpoint Research, во втором квартале они вместе обеспечили более 80% мировой выручки от продаж HBM: доля SK hynix составила 50%, Samsung — 33%. Samsung также должна представить на той же конференции дизайн 48-гигабайтной HBM4E со скоростью передачи 17 гигабитов в секунду на контакт.

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Kioxia тестирует альтернативу для серверов ИИ

Японский производитель флеш-памяти Kioxia параллельно сотрудничает с Nvidia, чтобы проверить возможность прямого доступа графических процессоров к данным на высокопроизводительных твердотельных накопителях. Такой подход должен расширить объем данных, доступных графическим процессорам, сверх емкости их встроенной HBM.

В совместном тестировании систему Nvidia GB200 NVL72 оснастили 144 SSD от Kioxia общей емкостью около 1,1 петабайта. По оценке Kioxia, эта конфигурация потенциально может работать с базой данных из 2 триллионов векторов. Компания также анонсировала SSD нового поколения GP2 для прямого доступа графических процессоров, образцы которого планирует предоставить отдельным клиентам до конца следующего года.

Флеш-накопители имеют значительно большую емкость и более низкую стоимость за гигабайт, чем HBM, но уступают ей по скорости. Поэтому, по данным издания, эти технологии пока не могут заменить HBM в задачах, требующих быстрого и непрерывного доступа к данным.

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