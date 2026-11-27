Китайська Huawei планує у лютому представити в Сан-Франциско дизайн власного чипа високошвидкісної пам’яті для систем штучного інтелекту з 64 каналами та 4096-бітним інтерфейсом. Це вдвічі ширший інтерфейс, ніж галузевий стандарт для HBM4 — шостого покоління пам’яті такого типу, повідомляє Korea Herald.

За даними попередньої програми Міжнародної конференції твердотільних схем, розробку презентуватимуть дослідники Huawei. Ширший інтерфейс дає змогу передавати більше даних одночасно, що потенційно може поліпшити продуктивність прискорювачів штучного інтелекту. Водночас поки невідомо, наскільки далеко Huawei просунулася у практичному впровадженні цього дизайну та чи зможе виготовляти такі чипи економічно.

Конкуренція на ринку HBM

Huawei прагне створити власну альтернативу корейській високошвидкісній пам’яті на тлі обмеження доступу до передових компонентів через експортні обмеження США. Компанія посилила позиції на китайському ринку завдяки прискорювачам ШІ Ascend і планує випускати щонайменше один новий чип для ШІ щороку до 2029 року.

Ринок HBM нині переважно контролюють південнокорейські Samsung Electronics та SK hynix. За оцінкою Counterpoint Research, у другому кварталі вони разом забезпечили понад 80% світової виручки від продажів HBM: частка SK hynix становила 50%, Samsung — 33%. Samsung також має представити на тій самій конференції дизайн 48-гігабайтної HBM4E зі швидкістю передавання 17 гігабітів за секунду на контакт.

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Kioxia тестує альтернативу для серверів ШІ

Японський виробник флешпам’яті Kioxia паралельно співпрацює з Nvidia, щоб перевірити можливість прямого доступу графічних процесорів до даних на високопродуктивних твердотільних накопичувачах. Такий підхід має розширити обсяг даних, доступних графічним процесорам, понад місткість їхньої вбудованої HBM.

У спільному тестуванні систему Nvidia GB200 NVL72 оснастили 144 SSD від Kioxia із загальною місткістю близько 1,1 петабайта. За оцінкою Kioxia, ця конфігурація потенційно може працювати з базою даних на 2 трильйони векторів. Компанія також анонсувала SSD нового покоління GP2 для прямого доступу графічних процесорів, зразки якого планує надати окремим клієнтам до кінця наступного року.

Флешнакопичувачі мають значно більшу місткість і нижчу вартість за гігабайт, ніж HBM, але поступаються їй швидкістю. Тому, за даними видання, ці технології поки не можуть замінити HBM у завданнях, що потребують швидкого та безперервного доступу до даних.

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