中国华为计划于2月在旧金山展示其自主设计的、用于人工智能系统的高带宽内存芯片，该芯片配备64个通道和4096位接口。这一接口宽度是HBM4行业标准的两倍；HBM4是此类内存的第六代，《韩国先驱报》报道。

根据国际固态电路会议的初步议程，该设计将由华为研究人员展示。更宽的接口可同时传输更多数据，可能提升人工智能加速器的性能。与此同时，华为在这一设计的实际应用方面取得了多大进展，以及能否以经济的方式制造此类芯片，目前仍不得而知。

HBM市场的竞争

在美国出口限制导致获取先进组件受限的背景下，华为正寻求打造自主替代方案，以替代韩国高带宽内存。该公司凭借Ascend AI加速器巩固了在中国市场的地位，并计划在2029年前每年至少推出一款新的AI芯片。

目前，HBM市场主要由韩国的三星电子和SK海力士掌控。根据Counterpoint Research的估计，第二季度两家公司合计贡献了全球HBM销售收入的80%以上：SK海力士占50%，三星占33%。三星还将在同一会议上展示一款48GB HBM4E的设计，其传输速率为每个引脚每秒17吉比特。

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Kioxia测试面向AI服务器的替代方案

日本闪存制造商铠侠（Kioxia）同时正与英伟达合作，以测试图形处理器直接访问高性能固态硬盘中数据的可能性。这种方法旨在将图形处理器可访问的数据量扩展至超过其内置HBM的容量。

在联合测试中，一套英伟达GB200 NVL72系统配备了144块铠侠SSD，总容量约为1.1拍字节。铠侠估计，该配置可能能够处理包含2万亿个向量的数据库。该公司还发布了用于图形处理器直接访问的新一代GP2 SSD，并计划在明年年底前向部分客户提供样品。

闪存存储设备的容量远大于HBM，且每GB成本更低，但速度不及HBM。因此，据该报道，这些技术目前尚无法在需要快速且持续访问数据的任务中替代HBM。

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