Chiński Huawei planuje w lutym zaprezentować w San Francisco projekt własnego układu pamięci o wysokiej przepustowości dla systemów sztucznej inteligencji, z 64 kanałami i interfejsem 4096-bitowym. Jest to interfejs dwukrotnie szerszy niż standard branżowy dla HBM4, szóstej generacji pamięci tego typu, informuje Korea Herald.

Zgodnie ze wstępnym programem Międzynarodowej Konferencji Układów Scalonych Półprzewodnikowych, opracowanie zostanie zaprezentowane przez badaczy Huawei. Szerszy interfejs umożliwia jednoczesne przesyłanie większej ilości danych, co potencjalnie może poprawić wydajność akceleratorów sztucznej inteligencji. Jednocześnie nadal nie wiadomo, jak daleko Huawei posunął się w praktycznym wdrażaniu tego projektu i czy będzie w stanie ekonomicznie produkować takie układy.

Konkurencja na rynku HBM

Huawei dąży do stworzenia własnej alternatywy dla południowokoreańskiej pamięci o wysokiej przepustowości w warunkach ograniczonego dostępu do zaawansowanych komponentów z powodu amerykańskich ograniczeń eksportowych. Firma wzmocniła swoją pozycję na chińskim rynku dzięki akceleratorom AI Ascend i planuje wypuszczać co najmniej jeden nowy układ AI rocznie do 2029 roku.

Rynek HBM jest obecnie kontrolowany głównie przez południowokoreańskie Samsung Electronics i SK hynix. Według Counterpoint Research, w drugim kwartale firmy te łącznie zapewniły ponad 80% globalnych przychodów ze sprzedaży HBM: udział SK hynix wyniósł 50%, a Samsunga — 33%. Samsung ma również zaprezentować na tej samej konferencji projekt 48-gigabajtowej pamięci HBM4E o szybkości transferu 17 gigabitów na sekundę na pin.

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Kioxia testuje alternatywę dla serwerów AI

Japoński producent pamięci flash Kioxia równolegle współpracuje z Nvidia, aby sprawdzić możliwość bezpośredniego dostępu procesorów graficznych do danych na wysokowydajnych dyskach półprzewodnikowych. Takie podejście ma zwiększyć ilość danych dostępnych dla procesorów graficznych ponad pojemność ich wbudowanej pamięci HBM.

W ramach wspólnych testów system Nvidia GB200 NVL72 wyposażono w 144 dyski SSD Kioxia o łącznej pojemności około 1,1 petabajta. Według oceny Kioxia ta konfiguracja mogłaby potencjalnie pracować z bazą danych zawierającą 2 biliony wektorów. Firma zapowiedziała również dysk SSD nowej generacji GP2 do bezpośredniego dostępu procesorów graficznych, którego próbki planuje udostępnić wybranym klientom do końca przyszłego roku.

Nośniki flash mają znacznie większą pojemność i niższy koszt na gigabajt niż HBM, ale ustępują jej szybkością. Dlatego, według publikacji, technologie te nie mogą jeszcze zastąpić HBM w zadaniach wymagających szybkiego i ciągłego dostępu do danych.

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