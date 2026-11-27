W Niemczech partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) utrzymała pierwsze miejsce w nowym sondażu ZDF „Barometr Polityczny”, uzyskując 28% poparcia. Jak informuje Der Spiegel, wynik AfD nie zmienił się w porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni.

Poparcie dla Unii spadło

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, Unia otrzymałaby 21% głosów, o jeden punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec zyskała jeden punkt i uzyskała 14%.

Partia Zielonych pozostała na poziomie 15%, Lewica uzyskała 10%, a Wolna Partia Demokratyczna — 3%. Według sondażu wynik ten jest niewystarczający, aby FDP weszła do Bundestagu.

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Koalicja bez większości

Pozostałe partie łącznie uzyskały 9% poparcia, przy czym żadna z nich nie osiągnęła poziomu 3%. Zgodnie z wynikami sondażu obecna koalicja Unii i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec nie miałaby własnej większości.

Badanie Forschungsgruppe Wahlen dla ZDF przeprowadzono od 24 do 26 listopada telefonicznie i online. Wzięło w nim udział 1245 losowo wybranych wyborców uprawnionych do głosowania. Margines błędu wynosi około trzech punktów procentowych dla wyniku na poziomie 40% oraz około dwóch punktów dla wyniku na poziomie 10%.

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