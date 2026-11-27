В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) сохранила первое место в новом опросе ZDF «Политический барометр», набрав 28% поддержки. Как сообщает Der Spiegel, показатель AfD не изменился по сравнению с опросом двухнедельной давности.

Поддержка Союза снизилась

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, Союз получил бы 21% голосов — на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем исследовании. Социал-демократическая партия Германии прибавила один пункт и набрала 14%.

Партия зеленых осталась на уровне 15%, «Левые» получили 10%, а Свободная демократическая партия — 3%. Согласно данным опроса, этого результата недостаточно для прохождения СвДП в Бундестаг.

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Коалиция без большинства

Другие партии в совокупности получили 9% поддержки, при этом ни одна из них не достигла отметки в 3%. Действующая коалиция Союза и Социал-демократической партии Германии, согласно результатам опроса, не имела бы собственного большинства.

Исследование Forschungsgruppe Wahlen для ZDF проводилось с 24 по 26 ноября по телефону и онлайн. В нем приняли участие 1245 случайно отобранных избирателей, имеющих право голоса. Погрешность составляет примерно три процентных пункта для результата на уровне 40% и около двух пунктов для результата на уровне 10%.

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