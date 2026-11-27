W meczach Ligi Europy kluby z Francji osiągnęły różne wyniki. Marsylia pokonała Lewskiego 1:0, Lyon zremisował u siebie z norweskim Lillestrøm, a Rennes przegrało z holenderskim Nijmegen.

Jedyne zwycięstwo wieczoru

W czwartek francuskie zespoły odnotowały w Lidze Europy jedno zwycięstwo, jeden remis i jedną porażkę. Jak informuje France 24, wynik Marsylii był jedynym zwycięstwem francuskich klubów tego wieczoru.

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Mecz w Lyonie

Spotkanie Lyonu z Lillestrøm odbyło się 26 listopada 2026 roku we francuskim Lyonie w ramach początkowej fazy turnieju. Drużyna z Lyonu podejmowała rywala na własnym boisku.

Na opublikowanym przy materiale zdjęciu z meczu uchwycono walkę o piłkę między zawodnikiem Lyonu Keito Nakamurą a piłkarzem Lillestrøm Larsem Rangerem. Lillestrøm reprezentuje Norwegię, a Nijmegen jest holenderską drużyną.

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