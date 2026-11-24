Міністерство юстиції США оголосило про арешт понад 800 осіб, яких підозрюють у роботі на злочинні шахрайські мережі. Кампанія стала наслідком указу від 6 березня, спрямованого на протидію організаціям, що ошукують американців. Прокурори та агенти також допомогли правоохоронцям у десяти країнах провести рейди на шахрайські кол-центри, повідомляє UPI.

Результати Operation Blackout

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що хижацькі схеми проти американців не терпітимуть. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що в межах Operation Blackout правоохоронці вилучили майже 17 млрд доларів незаконних коштів і понад 14 тисяч цифрових пристроїв. За його словами, понад 11 тисяч американців безпосередньо попередили про спроби шахрайства, а потенційним жертвам запобігли втратам на понад 690 млн доларів.

За оцінкою Gallup, американці втратили через шахрайство близько 68 млрд доларів лише у 2025 році. Серед поширених схем названо криптовалютне інвестиційне шахрайство, сексуальне вимагання з фінансовою метою, видавання себе за представників державних органів та інші схеми.

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Обвинувачення та екстрадиції

Мін'юст повідомив про припинення діяльності шахрайських центрів у Південно-Східній Азії, пов'язаних із криптовалютними інвестиційними схемами, а також про справи щодо громадян Нігерії, яких звинувачують у вимаганні платежів за нібито отримання спадщини. Окремо правоохоронці заявили про викриття посередника в Мексиці, який продавав шахраям імена та контактні дані літніх американців.

У штаті Джорджія нинішніх і колишніх членів тюремних банд звинуватили у використанні заборонених мобільних телефонів для дзвінків жертвам. За версією слідства, їм повідомляли про нібито пропущений обов'язок присяжного та погрожували арештом у разі несплати штрафу. У трьох федеральних і штатних обвинувальних актах фігурують 14 людей, ще 17 обвинуваченим висунули обвинувачення у справі про контрабанду телефонів до в'язниць Джорджії. Загалом 30 підозрюваних екстрадували до США.

ФБР також заявило, що разом із міжнародними партнерами сприяло звільненню та репатріації понад 2 200 працівників, яких примушували працювати в шахрайських комплексах. Відомство повідомило про запобігання потенційним втратам жертв на понад 143 млн доларів та замороження активів на суму понад 350 млн доларів.

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