美国司法部宣布逮捕800多名涉嫌为犯罪诈骗网络工作的人士。这场行动源于3月6日的一项行政命令，旨在打击欺骗美国人的组织。检察官和特工还协助10个国家的执法部门对诈骗呼叫中心实施突袭，UPI报道。

Operation Blackout的成果

美国司法部长托德·布兰奇表示，针对美国人的掠夺性骗局将不会被容忍。联邦调查局局长卡什·帕特尔称，在Operation Blackout行动中，执法部门缴获了近170亿美元非法资金和超过1.4万台数字设备。他表示，超过1.1万名美国人被直接警告存在诈骗企图，潜在受害者避免了超过6.9亿美元的损失。

盖洛普估计，仅在2025年，美国人因诈骗损失约680亿美元。常见手法包括加密货币投资诈骗、以牟利为目的的性勒索、冒充政府机构代表以及其他骗局。

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起诉和引渡

司法部报告称，其捣毁了东南亚与加密货币投资骗局有关的诈骗中心，并公布了涉及尼日利亚公民的案件，这些人被控以所谓获取遗产为由索要付款。执法部门还表示，他们查获了一名在墨西哥的中间人，此人向诈骗分子出售美国老年人的姓名和联系方式。

在佐治亚州，现任和前任监狱帮派成员被控使用违禁手机给受害者打电话。根据调查人员的说法，受害者被告知其涉嫌缺席陪审义务，并被威胁若不缴纳罚款将被逮捕。三份联邦和州起诉书涉及14人，另有17名被告因向佐治亚州监狱走私手机的案件受到指控。共有30名嫌疑人被引渡至美国。

联邦调查局还表示，其与国际伙伴共同促成了2200多名被迫在诈骗园区工作的人员获释和遣返。该机构称，已防止受害者遭受超过1.43亿美元的潜在损失，并冻结了价值超过3.5亿美元的资产。

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