在美国，桑尼·波诺的遗孀玛丽·波诺已就一项联邦法院裁决提出上诉。该法院去年认定，歌手雪儿有权获得其前夫作品版税的50%。玛丽·波诺称，联邦版权法赋予她和桑尼·波诺的子女收回这部分款项的权利。

离婚协议

据《滚石》报道，美国地区法院法官约翰·克朗施塔特此前认定，雪儿与桑尼·波诺1978年的离婚协议授予这位歌手歌曲作品版税的50%，而非版权本身的份额。因此，法院认定雪儿的主张受州合同法保护，不受联邦法律中关于终止版权转让协议规则的约束。

根据离婚协议，桑尼·波诺将其作品版税的50%转让给雪儿，其中包括热门歌曲《I Got You Babe》和《The Beat Goes On》。她还获得了他们共同制作的音乐录音50%的份额。雪儿的律师在法庭文件中称，玛丽·波诺利用关于终止此类协议的法律条款，“秘密地”开始将这些款项转给自己及桑尼·波诺的其他继承人。

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双方在上诉中的立场

在提交给美国第九巡回上诉法院的一份33页上诉书中，玛丽·波诺及其律师称，在终止此类协议的问题上，联邦版权法优先于州法规定。他们认为，桑尼·波诺不能将玛丽·波诺作为其遗孀对在先前协议终止后产生的版权权益和版税所享有的权利转让给雪儿。

雪儿的律师彼得·J·安德森此前在法庭上表示，在签订1978年协议时，双方都知道终止协议权的存在以及这些歌曲的商业成功。上诉法院作出裁决前，雪儿一方将有机会提交答复。

桑尼·波诺于1998年在一次滑雪事故中去世，此后玛丽·波诺开始管理其遗产。自2018年起，有关其音乐出版的协议可以被终止。

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