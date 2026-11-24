В США вдова Сонни Боно Мэри Боно подала апелляцию на решение федерального суда, который в прошлом году признал за певицей Шер право на 50% роялти от композиций ее бывшего мужа. Мэри Боно утверждает, что федеральный закон об авторском праве дает ей и детям Сонни Боно право вернуть эту часть выплат.

Соглашение о разводе

Как сообщает Rolling Stone, судья окружного суда США Джон Кронстадт ранее пришел к выводу, что соглашение о разводе Шер и Сонни Боно 1978 года предоставило певице 50% роялти за композиции, а не долю в самих авторских правах. Поэтому суд признал, что требование Шер защищено законодательством штата о договорах и не подпадает под правила федерального закона о прекращении действия соглашений о передаче авторских прав.

По соглашению о разводе Сонни Боно передал Шер 50% роялти за свои композиции, в том числе за хиты I Got You Babe и The Beat Goes On. Она также получила 50% долю в музыкальных записях, сделанных ими вместе. В судебных документах адвокаты Шер заявляли, что Мэри Боно «тайно» начала направлять эти выплаты себе и другим наследникам Сонни Боно, воспользовавшись положениями закона о прекращении таких соглашений.

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Позиции сторон в апелляции

В 33-страничной апелляционной жалобе в Апелляционный суд США девятого округа Мэри Боно и ее адвокаты утверждают, что федеральный закон об авторском праве имеет приоритет над нормами права штата в вопросе прекращения таких соглашений. По их мнению, Сонни Боно не мог передать Шер права Мэри Боно как его вдовы на авторские интересы и роялти, возникшие после прекращения действия предыдущих соглашений.

Адвокат Шер Питер Дж. Андерсон ранее заявил в суде, что при заключении соглашения 1978 года обе стороны знали о существовании права на прекращение соглашений и о коммерческом успехе песен. Сторона Шер получит возможность представить ответ до вынесения решения апелляционным судом.

Сонни Боно погиб в результате лыжной аварии в 1998 году, после чего Мэри Боно начала управлять его наследием. Соглашения об издании его музыки стали доступны для прекращения с 2018 года.

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