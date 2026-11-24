Самые современные ИИ-агенты от OpenAI, Anthropic и Meta не смогли успешно выполнить более трети попыток выполнения повседневных задач в новом бенчмарке ShellBench. В 15,7% всех попыток модели не соблюли как минимум одно требование безопасности, что могло привести к нежелательным последствиям, сообщает TechCrunch.

ShellBench создали совместно с исследователями из The OpenClaw Foundation, Parsewave, Hugging Face, Red Hat и Калифорнийского университета в Беркли. Для оценки использовали более 10 млн анонимизированных реальных взаимодействий с ИИ-агентами. Бенчмарк проверяет, как системы выполняют многоэтапные личные поручения в среде с электронными письмами, календарями, таблицами, квитанциями, чатами, устаревшей информацией и фишинговыми попытками.

Проблемы с безопасностью и последовательностью

Наивысший результат в тесте показала модель OpenAI GPT-6 Astra, однако даже она успешно выполнила задания во всех трех одинаковых запусках менее чем в половине случаев. Исследователи трижды запускали каждое задание в идентичных условиях, чтобы проверить последовательность работы моделей.

Около 10% попыток, которые в целом давали правильный результат, одновременно не соответствовали хотя бы одному критерию безопасности. В частности, агенты не учитывали необходимость забрать ребенка из школы в 79,5% случаев. При работе с записями о передаче ноутбука они в 18,6% попыток не распознали и не скрыли конфиденциальный токен для банковской загрузки. В другом задании системы в 40,3% случаев рекомендовали дублирующие или неправильные платежи по счетам.

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Результат зависит и от программной среды

Авторы теста также сравнивали работу моделей в различных программных средах, которые определяют доступ агента к данным, инструментам и возможность выполнять действия. Выбор модели в целом сильнее влиял на результат, однако для более мощных моделей роль такой среды возрастала.

Например, GPT-6 Astra опередила Claude Fable 5.2 от Anthropic в среде Pi, но уступила ей в Claude Code. Модель Meta Muse Wonder Full набрала 56% в Pi и 38,1% в Claude Code, тогда как Muse Wonder 1.0 имела средний показатель успешности 39,7% в пяти протестированных средах.

В то же время исследователи не тестировали модели в собственных программных средах потребительских продуктов Muse, Dots и Claude Duet. Поэтому результаты ShellBench могут не полностью отражать опыт пользователей этих сервисов.

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