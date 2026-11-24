在新的ShellBench基准测试中，来自OpenAI、Anthropic和Meta的最先进AI智能体未能成功完成超过三分之一的日常任务尝试。在所有尝试中，有15.7%的模型未能遵守至少一项安全要求，这可能导致不良后果，TechCrunch报道。

ShellBench由The OpenClaw Foundation、Parsewave、Hugging Face、Red Hat和加州大学伯克利分校的研究人员共同开发。评估使用了超过1000万条经过匿名化处理的真实AI智能体交互记录。该基准测试检验系统如何在包含电子邮件、日历、电子表格、收据、聊天记录、过时信息和网络钓鱼尝试的环境中执行多步骤个人任务。

安全性和一致性问题

OpenAI的GPT-6 Astra模型在测试中取得最高成绩，但即使是它，在三次相同运行中均成功完成任务的比例也不足一半。研究人员在完全相同的条件下将每项任务运行三次，以检验模型表现的一致性。

约10%的尝试虽然总体上得出了正确结果，但同时未满足至少一项安全标准。具体而言，智能体在79.5%的情况下未考虑需要从学校接孩子这一事项。在处理笔记本电脑交接记录时，它们在18.6%的尝试中未能识别并隐藏用于银行上传的机密令牌。在另一项任务中，系统在40.3%的情况下建议了重复或错误的账单付款。

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结果也取决于软件环境

测试作者还比较了模型在不同软件环境中的表现，这些环境决定了智能体对数据和工具的访问权限，以及执行操作的能力。总体而言，模型选择对结果的影响更大，但对于能力更强的模型，这类环境的作用有所增加。

例如，GPT-6 Astra在Pi环境中领先于Anthropic的Claude Fable 5.2，但在Claude Code中落后于后者。Meta Muse Wonder Full在Pi中得分为56%，在Claude Code中为38.1%；而Muse Wonder 1.0在五个受测环境中的平均成功率为39.7%。

与此同时，研究人员并未在消费级产品Muse、Dots和Claude Duet各自的软件环境中测试这些模型。因此，ShellBench的结果可能无法完全反映这些服务的用户体验。

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