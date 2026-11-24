Najnowocześniejsi agenci AI od OpenAI, Anthropic i Meta nie zdołali pomyślnie wykonać ponad jednej trzeciej prób realizacji codziennych zadań w nowym benchmarku ShellBench. W 15,7% wszystkich prób modele nie spełniły co najmniej jednego wymogu bezpieczeństwa, co mogło prowadzić do niepożądanych konsekwencji, informuje TechCrunch.

ShellBench stworzono wspólnie z badaczami z The OpenClaw Foundation, Parsewave, Hugging Face, Red Hat oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Do oceny wykorzystano ponad 10 mln zanonimizowanych rzeczywistych interakcji z agentami AI. Benchmark sprawdza, jak systemy realizują wieloetapowe osobiste polecenia w środowisku z e-mailami, kalendarzami, arkuszami kalkulacyjnymi, rachunkami, czatami, nieaktualnymi informacjami i próbami phishingu.

Problemy z bezpieczeństwem i konsekwencją

Najwyższy wynik w teście osiągnął model OpenAI GPT-6 Astra, jednak nawet on pomyślnie wykonał zadania we wszystkich trzech identycznych uruchomieniach w mniej niż połowie przypadków. Badacze uruchamiali każde zadanie trzykrotnie w identycznych warunkach, aby sprawdzić konsekwencję działania modeli.

Około 10% prób, które ogólnie dawały prawidłowy wynik, jednocześnie nie spełniało co najmniej jednego kryterium bezpieczeństwa. W szczególności agenci nie uwzględniali konieczności odebrania dziecka ze szkoły w 79,5% przypadków. Podczas pracy z zapisami dotyczącymi przekazania laptopa w 18,6% prób nie rozpoznali i nie ukryli poufnego tokenu do bankowego przesyłania danych. W innym zadaniu systemy w 40,3% przypadków rekomendowały zdublowane lub nieprawidłowe płatności rachunków.

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Wynik zależy także od środowiska programowego

Autorzy testu porównywali również działanie modeli w różnych środowiskach programowych, które określają dostęp agenta do danych, narzędzi i możliwość wykonywania działań. Wybór modelu generalnie silniej wpływał na wynik, jednak w przypadku bardziej zaawansowanych modeli rola takiego środowiska rosła.

Na przykład GPT-6 Astra wyprzedził Claude Fable 5.2 od Anthropic w środowisku Pi, ale ustąpił mu w Claude Code. Meta Muse Wonder Full uzyskał 56% w Pi i 38,1% w Claude Code, podczas gdy Muse Wonder 1.0 miał średni wskaźnik powodzenia 39,7% w pięciu testowanych środowiskach.

Jednocześnie badacze nie testowali modeli w ich własnych środowiskach programowych konsumenckich produktów Muse, Dots i Claude Duet. Dlatego wyniki ShellBench mogą nie w pełni odzwierciedlać doświadczenia użytkowników tych usług.

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