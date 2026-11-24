W USA, według stanu na czerwiec, odsetek noworodków, które otrzymały szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w ciągu pierwszej doby życia, spadł do około 66%. W 2022 roku wskaźnik ten wynosił około 80% — wynika z badania firmy Truveta, działającej w dziedzinie ochrony zdrowia i analityki. Informuje o tym UPI.

Ryzyko dla niemowląt

Wirus zapalenia wątroby typu B może być przenoszony z matki na dziecko podczas porodu. Według badania do 90% niemowląt zakażonych tym wirusem może mieć przewlekłe zakażenie. Może ono prowadzić do niewydolności wątroby i raka wątroby.

Główna autorka badania, naukowczyni Truveta Nina Masters, nazwała szokującym spadek wskaźnika o niemal 15% w ciągu trzech lat. Zaznaczyła, że szczepienie w dniu urodzenia powinno chronić wszystkie dzieci, w tym te, których matki mogą nie wiedzieć o obecności zakażenia.

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Spadek wśród dzieci z wysokim ryzykiem

Poziom szczepień zmniejszył się również wśród dzieci urodzonych przez matki z pozytywnym wynikiem testu na zapalenie wątroby typu B. W latach 2020–2025 w pierwszej dobie szczepienie otrzymywało do 98% takich noworodków, a w pierwszej połowie 2026 roku — około 94%.

Według UPI spadek szczepień rozpoczął się jeszcze zanim federalna rada doradcza ds. szczepionek zdecydowała w grudniu o odstąpieniu od wieloletniego zalecenia podawania tego szczepienia wszystkim dzieciom bezpośrednio po urodzeniu. Sędzia federalny później zablokował tę decyzję po pozwie Amerykańskiej Akademii Pediatrii, a blokada pozostaje w mocy.

Po tym, jak amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób w 1991 roku zaczęły zalecać dawkę szczepionki przy urodzeniu, liczba przypadków ostrego zapalenia wątroby typu B wśród dzieci w latach 1990–2019 spadła o 99%.

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