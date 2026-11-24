В США по состоянию на июнь доля новорождённых, получивших прививку от гепатита B в течение первых суток жизни, снизилась примерно до 66%. В 2022 году этот показатель составлял около 80%, свидетельствует исследование компании Truveta, работающей в сфере здравоохранения и аналитики. Об этом сообщает UPI.

Риски для младенцев

Вирус гепатита B может передаваться от матери ребёнку во время родов. По данным исследования, до 90% младенцев, инфицированных вирусом, могут иметь хроническую инфекцию. Она способна привести к печёночной недостаточности и раку печени.

Главная автор исследования, исследовательница Truveta Нина Мастерс назвала шокирующим снижение показателя почти на 15% за три года. Она отметила, что вакцинация в день рождения должна защищать всех детей, в том числе тех, чьи матери могут не знать о наличии инфекции.

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Снижение среди детей с высоким риском

Уровень вакцинации снизился также среди детей, рождённых матерями с положительным тестом на гепатит B. В 2020–2025 годах в первые сутки прививку получали до 98% таких новорождённых, а в первой половине 2026 года — примерно 94%.

По информации UPI, спад вакцинации начался ещё до того, как федеральный консультативный совет по вакцинам в декабре решил отказаться от давней рекомендации делать эту прививку всем детям сразу после рождения. Федеральный судья позднее заблокировал это решение после иска Американской академии педиатрии, и блокировка остаётся в силе.

После того как Центры по контролю и профилактике заболеваний США в 1991 году начали рекомендовать дозу вакцины при рождении, число случаев острого гепатита B среди детей в 1990–2019 годах сократилось на 99%.

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