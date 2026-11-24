W USA federalny sędzia Zia Faruqui umorzył sprawę przeciwko dwojgu byłym pracownikom FBI — Nikki Floris i Bradleyowi Benavidesowi — oskarżonym o przekazanie Kongresowi fałszywych informacji. W pisemnym orzeczeniu liczącym 48 stron sędzia skrytykował administrację prezydenta Donalda Trumpa oraz Departament Sprawiedliwości, informuje The Independent.

Zarzuty sędziego

Faruqui nazwał tę sprawę kolejną z serii, jak ocenił, nieudanych i upolitycznionych postępowań, w których rząd pospiesznie stawiał zarzuty, lecz później rozpadały się one w sądzie. Zauważył, że ściganie za fałszywe oświadczenia może stwarzać ryzyko nadużyć, ponieważ takie zarzuty mogłyby potencjalnie dotyczyć niemal każdego oświadczenia złożonego federalnemu urzędnikowi, nawet jeśli nie zostało ono złożone pod przysięgą.

Zdaniem sędziego ryzyko jest szczególnie wysokie, gdy władze wykorzystują takie postępowania przeciwko osobom, które uważają za swoich przeciwników. Faruqui podkreślił, że rząd nie może bez ograniczeń posługiwać się tym narzędziem, a praworządność pozostaje zabezpieczeniem przed takimi działaniami.

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Okoliczności sprawy

Floris i Benavides wcześniej pracowali jako specjaliści ds. wywiadu w FBI i informowali Kongres o udziale biura w dochodzeniach dotyczących Huntera Bidena. Każdemu z nich postawiono po jednym zarzucie przekazania Kongresowi fałszywych informacji. Dyrektor FBI Kash Patel ogłosił zarzuty miesiąc wcześniej, jednak sprawy nie skierowano do wielkiej ławy przysięgłych.

Zgodnie z orzeczeniem Faruquiego władze nie zdołały uzyskać aktu oskarżenia od wielkiej ławy przysięgłych, a podczas wstępnego posiedzenia nie wykazały istnienia wystarczających podstaw do dalszego ścigania. Sędzia zaznaczył również, że postępowanie przeciwko Floris i Benavidesowi rozpoczęto po publicznym żądaniu prezydenta, co, jego zdaniem, świadczyło o braku niezależności i bezstronności wobec politycznych życzeń administracji.

Prawnicy Nikki Floris powiedzieli The Independent, że postępowanie było pospieszne, zawierało błędy i miało motywację polityczną, dlatego nie powinno zostać wszczęte.

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