W USA Mary Bono, wdowa po Sonnym Bono, złożyła apelację od orzeczenia sądu federalnego, który w ubiegłym roku uznał prawo piosenkarki Cher do 50% tantiem z kompozycji jej byłego męża. Mary Bono twierdzi, że federalna ustawa o prawie autorskim daje jej i dzieciom Sonny’ego Bono prawo do odzyskania tej części wypłat.

Umowa rozwodowa

Jak informuje Rolling Stone, sędzia amerykańskiego sądu okręgowego John Kronstadt wcześniej uznał, że umowa rozwodowa Cher i Sonny’ego Bono z 1978 roku przyznała piosenkarce 50% tantiem za kompozycje, a nie udział w samych prawach autorskich. Sąd uznał zatem, że roszczenie Cher jest chronione stanowym prawem umów i nie podlega przepisom prawa federalnego dotyczącym rozwiązania umów o przeniesienie praw autorskich.

Zgodnie z umową rozwodową Sonny Bono przekazał Cher 50% tantiem ze swoich kompozycji, w tym z hitów I Got You Babe i The Beat Goes On. Otrzymała ona także 50% udziału w nagraniach muzycznych, które wspólnie stworzyli. W dokumentach sądowych prawnicy Cher twierdzili, że Mary Bono „potajemnie” zaczęła kierować te wypłaty do siebie i innych spadkobierców Sonny’ego Bono, korzystając z przepisów ustawy o rozwiązywaniu takich umów.

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Stanowiska stron w apelacji

W 33-stronicowej apelacji do Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu Mary Bono i jej prawnicy twierdzą, że federalna ustawa o prawie autorskim ma pierwszeństwo przed przepisami prawa stanowego w kwestii rozwiązywania takich umów. Ich zdaniem Sonny Bono nie mógł przekazać Cher praw Mary Bono jako swojej wdowy do interesów autorskich i tantiem, które powstały po rozwiązaniu wcześniejszych umów.

Prawnik Cher, Peter J. Anderson, wcześniej oświadczył w sądzie, że podczas zawierania umowy w 1978 roku obie strony wiedziały o istnieniu prawa do rozwiązania umów oraz o komercyjnym sukcesie piosenek. Strona Cher będzie miała możliwość złożenia odpowiedzi przed wydaniem orzeczenia przez sąd apelacyjny.

Sonny Bono zginął w wypadku narciarskim w 1998 roku, po czym Mary Bono zaczęła zarządzać jego spadkiem. Umowy dotyczące wydawania jego muzyki stały się możliwe do rozwiązania od 2018 roku.

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