Chris Evans przez kilka lat po premierze filmu „Avengers: Koniec gry” potajemnie spotykał się z przedstawicielami Marvela, aby omówić swój możliwy powrót do roli Steve’a Rogersa. Variety poinformowało o tym, powołując się na materiał Entertainment Weekly dotyczący nadchodzącego filmu „Avengers: Doomsday”.

Rozmowy po zakończeniu historii

Postać Evansa została faktycznie wyprowadzona z franczyzy w filmie z 2019 roku. Po premierze „Końca gry” aktor mówił w wywiadach, że „szczęśliwie przeszedł na emeryturę” z Marvel Cinematic Universe i tęskni za współpracownikami. Jednocześnie, według informacji publikacji, w kolejnych latach odbył kilka niepublicznych spotkań z Marvelem.

Współreżyser „Doomsday” Anthony Russo wyjaśnił ostrożne publiczne komentarze Evansa tym, że aktor chciał zachować wrażenie z powrotu na seans kinowy. Według Russo Evans jest szczególnie oddany idei nieujawniania szczegółów z wyprzedzeniem.

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Propozycja zagrania Nomada

Evans wspomniał również kolację z prezesem Marvel Studios Kevinem Feigem oraz współprezesem studia Louisem D’Esposito podczas zdjęć do „Avengers: Koniec gry”. Wówczas rozmawiano o możliwości kontynuowania historii Steve’a Rogersa jako Nomada — alternatywnego wizerunku bohatera po rezygnacji z tytułu Kapitana Ameryki.

Aktor zaznaczył, że otrzymał mocną propozycję, jednak w tamtym momencie był zadowolony z zakończenia wątku postaci i nie szukał nowej kontynuacji. Pod koniec „Końca gry” Rogers przeniósł się w przeszłość, aby przeżyć życie z Peggy Carter, a później, już jako starszy mężczyzna, przekazał tarczę Kapitana Ameryki Samowi Wilsonowi. W zwiastunach „Avengers: Doomsday” Steve i Peggy ponownie są pokazani jako młodzi i z dzieckiem. Premiera filmu w kinach jest zaplanowana na 18 grudnia.

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