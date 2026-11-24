在《复仇者联盟4：终局之战》上映后的数年里，克里斯·埃文斯曾秘密与漫威代表会面，讨论自己可能回归出演史蒂夫·罗杰斯一角。据Variety报道，这一消息援引自Entertainment Weekly关于即将上映的电影《复仇者联盟：末日之战》的报道。

故事结束后的谈判

埃文斯饰演的角色实际上已在2019年的影片中退出该系列。《终局之战》首映后，这位演员曾在采访中表示，他已从漫威电影宇宙“愉快地退休”，并想念同事们。但据该媒体消息，他在随后的几年里与漫威进行了数次非公开会面。

《末日之战》联合导演安东尼·罗素解释了埃文斯谨慎的公开评论，称埃文斯希望将回归带来的观影感受留给影院观众。罗素表示，埃文斯尤其坚持不提前透露细节的理念。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

出演“浪人”的提议

埃文斯还提到，在拍摄《复仇者联盟4：终局之战》期间，他曾与漫威影业总裁凯文·费奇及影业联合总裁路易斯·德埃斯波西托共进晚餐。当时讨论了让史蒂夫·罗杰斯以“浪人”身份延续故事的可能性——这是这位英雄放弃美国队长头衔后的另一种形象。

这位演员表示，他收到了很有吸引力的提议，但当时他对该角色故事线的结局感到满意，并未寻求新的延续。在《终局之战》结尾，罗杰斯回到过去，与佩吉·卡特共度一生，之后年迈的他将美国队长的盾牌交给了山姆·威尔逊。在《复仇者联盟：末日之战》的预告片中，史蒂夫和佩吉再次以年轻的形象出现，并带着一个孩子。该片计划于12月18日在影院上映。

关注我们在