仅30%的美国人认为以色列是美国的盟友，14%的人称其为敌人。Economist/YouGov的一项民调结果显示，《耶路撒冷邮报》报道。

另有20%的受访者将以色列描述为友好国家。各有14%的受访者称其为不友好国家或敌人，21%的人无法作答。

党派之间的分歧

53%的共和党人、16%的民主党人和23%的无党派受访者认为以色列是美国的盟友。约40%的民主党人称以色列为不友好国家或敌人，而共和党受访者中约有12%作出了这一回答。

与同一民调机构在2022年11月进行的调查相比，将以色列称为盟友的受访者比例从33%降至30%。与此同时，认为该国友好的受访者比例从28%降至20%，而称其为敌人的比例从4%升至14%。

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年龄分布

在30岁至44岁的美国人中，23%称以色列为盟友，20%称其为敌人。在18岁至29岁群体中，这两个比例分别为32%和16%。在65岁及以上人群中，34%认为以色列是盟友，9%认为其是敌人。

大使声明

美国驻以色列大使迈克·赫卡比在接受NewsNation采访时表示，美国人对以色列的态度受到“宣传”的影响。他驳斥了有关以色列实施种族灭绝或实行种族隔离的指控，并批评了在感恩节期间的《周六夜现场》节目中于NBC播出的、反对美国向以色列提供军事援助的付费广告。

赫卡比表示，该广告给人造成一种印象，即加沙儿童因以色列而无法获得所需物资。他还说，许多35岁以下的美国人通过TikTok、Instagram和X获取新闻，并基于虚假信息形成观点。

该民调在NBC广告播出前一天公布，其中没有询问影响受访者对以色列态度的因素。调查于11月20日至23日在线进行，受访者为1623名成年美国公民。针对全体样本的声明误差范围为正负2.9个百分点。

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