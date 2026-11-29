Лише 30% американців вважають Ізраїль союзником Сполучених Штатів, тоді як 14% назвали його ворогом. Про це свідчать результати опитування Economist/YouGov, повідомляє Jerusalem Post.

Ще 20% учасників опитування охарактеризували Ізраїль як дружню країну. По 14% респондентів назвали його недружньою державою або ворогом, а 21% не змогли визначитися з відповіддю.

Розбіжності між партіями

Ізраїль союзником США вважають 53% республіканців, 16% демократів і 23% незалежних респондентів. Близько 40% демократів назвали Ізраїль недружньою країною або ворогом, тоді як серед республіканців так відповіли приблизно 12% опитаних.

Порівняно з опитуванням тих самих соціологів у листопаді 2022 року частка тих, хто називає Ізраїль союзником, знизилася з 33% до 30%. Водночас частка респондентів, які вважають країну дружньою, скоротилася з 28% до 20%, а тих, хто називає її ворогом, зросла з 4% до 14%.

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Віковий розподіл

Серед американців віком від 30 до 44 років Ізраїль союзником назвали 23%, а ворогом — 20%. У групі від 18 до 29 років ці показники становили 32% і 16% відповідно. Серед людей віком від 65 років 34% вважали Ізраїль союзником, а 9% — ворогом.

Заява посла

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі в інтерв’ю NewsNation заявив, що на ставлення американців до Ізраїлю впливає «пропаганда». Він відкинув звинувачення в тому, що Ізраїль чинить геноцид або практикує апартеїд, а також розкритикував платну рекламу проти американської військової допомоги Ізраїлю, яку показали на NBC під час випуску Saturday Night Live до Дня подяки.

За словами Гакабі, реклама створювала враження, ніби діти в Газі не отримують необхідного через Ізраїль. Він також сказав, що багато американців віком до 35 років отримують новини через TikTok, Instagram і X та формують погляди на основі неправдивої інформації.

Опитування оприлюднили за день до показу реклами NBC, і воно не містило запитання про чинники, що впливають на ставлення респондентів до Ізраїлю. Його проводили онлайн із 20 до 23 листопада серед 1 623 повнолітніх громадян США. Заявлена похибка для всієї вибірки становила плюс-мінус 2,9 відсоткового пункта.

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