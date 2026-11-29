У Великій Британії роздрібні торговці у листопаді зафіксували найкращий місяць за обсягами продажів майже за чотири роки. Щомісячний баланс обсягів продажів, який порівнює показники з аналогічним періодом попереднього року, зріс до +9 пунктів проти -10 у жовтні, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на опитування Конфедерації британської промисловості.

Найвищий показник із 2022 року

Листопадовий результат став найвищим із грудня 2022 року. У Конфедерації британської промисловості зазначили, що повернення роздрібних продажів до зростання відбулося після тривалого спаду. Також у секторі зафіксували перше за понад чотири роки збільшення чисельності працівників.

Водночас головний економіст організації Мартін Сарторіус заявив, що ознак сталого відновлення сектору поки небагато. За його словами, наступного місяця продажі, ймовірно, залишаться без змін, а компанії планують і надалі скорочувати інвестиції протягом наступного року.

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Очікування на грудень

Індикатор очікуваних продажів на грудень зріс до +1 пункту з -10 у жовтні, досягнувши найвищого рівня за понад два роки. Опитування охопило 58 торговельних мереж і проводилося з 27 жовтня до 13 листопада.

Офіційні дані, оприлюднені тижнем раніше, показали, що обсяги роздрібних продажів у жовтні несподівано зросли на 0,7% порівняно з вереснем. Цьому сприяли заклик уряду запасатися товарами тривалого зберігання та активніші продажі одягу. Дані GfK також засвідчили зростання споживчої впевненості в листопаді.

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