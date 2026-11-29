В Великобритании ретейлеры в ноябре зафиксировали лучший месяц по объёмам продаж почти за четыре года. Ежемесячный баланс объёмов продаж, который сравнивает показатели с аналогичным периодом предыдущего года, вырос до +9 пунктов с -10 в октябре, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на опрос Конфедерации британской промышленности.

Самый высокий показатель с 2022 года

Ноябрьский результат стал самым высоким с декабря 2022 года. В Конфедерации британской промышленности отметили, что возвращение розничных продаж к росту произошло после длительного спада. В секторе также зафиксировали первое более чем за четыре года увеличение численности работников.

В то же время главный экономист организации Мартин Сарториус заявил, что признаков устойчивого восстановления сектора пока немного. По его словам, в следующем месяце продажи, вероятно, останутся без изменений, а компании планируют продолжать сокращать инвестиции в течение следующего года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ожидания на декабрь

Индикатор ожидаемых продаж на декабрь вырос до +1 пункта с -10 в октябре, достигнув самого высокого уровня более чем за два года. Опрос охватил 58 торговых сетей и проводился с 27 октября по 13 ноября.

Официальные данные, опубликованные неделей ранее, показали, что объёмы розничных продаж в октябре неожиданно выросли на 0,7% по сравнению с сентябрём. Этому способствовали призыв правительства запасаться товарами длительного хранения и более активные продажи одежды. Данные GfK также показали рост потребительской уверенности в ноябре.

Читай нас в