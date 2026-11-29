W Wielkiej Brytanii detaliści odnotowali w listopadzie najlepszy miesiąc pod względem wolumenu sprzedaży od niemal czterech lat. Miesięczne saldo wolumenu sprzedaży, które porównuje wskaźniki z analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosło do +9 punktów z -10 w październiku — podaje Cyprus Mail, powołując się na badanie Konfederacji Przemysłu Brytyjskiego.

Najwyższy wynik od 2022 roku

Listopadowy wynik był najwyższy od grudnia 2022 roku. Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego wskazała, że powrót sprzedaży detalicznej do wzrostu nastąpił po długotrwałym spadku. W sektorze odnotowano także pierwszy od ponad czterech lat wzrost liczby pracowników.

Jednocześnie główny ekonomista organizacji Martin Sartorius oświadczył, że nadal niewiele jest oznak trwałego ożywienia sektora. Według niego sprzedaż najprawdopodobniej pozostanie bez zmian w przyszłym miesiącu, a firmy planują nadal ograniczać inwestycje w ciągu następnego roku.

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Oczekiwania na grudzień

Wskaźnik oczekiwanej sprzedaży na grudzień wzrósł do +1 punktu z -10 w październiku, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch lat. Badanie objęło 58 sieci handlowych i było prowadzone od 27 października do 13 listopada.

Oficjalne dane opublikowane tydzień wcześniej pokazały, że wolumen sprzedaży detalicznej w październiku niespodziewanie wzrósł o 0,7% w porównaniu z wrześniem. Sprzyjały temu apel rządu o robienie zapasów produktów o długim terminie przydatności oraz większa sprzedaż odzieży. Dane GfK również wykazały wzrost zaufania konsumentów w listopadzie.

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