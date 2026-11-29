Naukowcy z Uniwersytetu Curtina przeanalizowali tysiące próbek skał z różnych części świata i odkryli, że około 2,5 miliarda lat temu z zapisu geologicznego zniknął charakterystyczny chemiczny ślad najstarszej skorupy ziemskiej. Jak informuje ScienceDaily, może to świadczyć o przejściu Ziemi do współczesnego systemu tektoniki płyt.

Chemiczny ślad dawnej skorupy

Badacze szukali w skałach chemicznego odcisku, który powstaje, gdy nowa skorupa tworzy się w wyniku topienia starszych skał. Taki sygnał systematycznie wykrywano w próbkach liczących ponad 2,5 miliarda lat. Zdaniem zespołu skały te pochodziły ze zbiornika dawnej skorupy, który uformował się około czterech miliardów lat temu.

W skałach młodszych niż 2,5 miliarda lat naukowcy nie wykryli tego sygnału chemicznego, mimo analizy tysięcy próbek. Według oceny badaczy jego zniknięcie wskazuje na fundamentalną zmianę sposobu formowania i przekształcania skorupy ziemskiej.

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Przejście do ruchomych płyt

Według współautora badania Chrisa Kirklanda na wczesnej Ziemi dawna skorupa mogła wielokrotnie topić się i być przetwarzana w tym samym miejscu. Natomiast nowy reżim geodynamiczny był zdolny do przemieszczania i przetwarzania skorupy na znacznie większą skalę.

Tektonika płyt stale zmienia kontynenty i baseny oceaniczne oraz wpływa na atmosferę i klimat planety. Ustalenie czasu jej powstania jest trudne, ponieważ procesy tektoniczne przetwarzają dawne materiały i zacierają znaczną część dowodów geologicznych. Badanie Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth's geodynamic regime opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the Royal Society A.

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