科廷大学的科学家分析了来自世界不同地区的数千个岩石样本，发现约25亿年前，最早期地壳的特征性化学信号从地质记录中消失。正如ScienceDaily报道，这可能表明地球向现代板块构造系统过渡。

古老地壳的化学信号

研究人员在岩石中寻找一种化学印记：当新地壳由较老岩石熔融形成时，就会产生这种印记。在年龄超过25亿年的样本中，这一信号被持续检测到。研究团队认为，这些岩石来自一个约40亿年前形成的古老地壳储库。

尽管分析了数千个样本，科学家在年龄小于25亿年的岩石中没有发现这一化学信号。研究人员估计，它的消失表明地壳形成和改造方式发生了根本性变化。

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向移动板块的过渡

研究共同作者克里斯·柯克兰表示，在早期地球上，古老地壳可能在同一地点反复熔融和再加工。相比之下，新的地球动力学机制能够在大得多的尺度上移动和再加工地壳。

板块构造不断改变大陆和海洋盆地，并影响地球的大气和气候。确定其出现的时间十分困难，因为构造过程会再加工古老物质，并抹去大量地质证据。题为Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth's geodynamic regime的研究发表于Proceedings of the Royal Society A期刊。

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