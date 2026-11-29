Науковці з Університету Кертіна проаналізували тисячі зразків гірських порід із різних частин світу та виявили: близько 2,5 мільярда років тому з геологічного літопису зник характерний хімічний слід найдавнішої земної кори. Як повідомляє ScienceDaily, це може свідчити про перехід Землі до сучасної системи тектоніки плит.

Хімічний слід давньої кори

Дослідники шукали в породах хімічний відбиток, що виникає, коли нова кора формується внаслідок плавлення старіших гірських порід. Такий сигнал систематично виявляли у зразках віком понад 2,5 мільярда років. На думку команди, ці породи походили з резервуару давньої кори, що сформувався приблизно чотири мільярди років тому.

У породах, молодших за 2,5 мільярда років, науковці не виявили цього хімічного сигналу, попри аналіз тисяч зразків. За оцінкою дослідників, його зникнення вказує на фундаментальну зміну способу формування та перетворення земної кори.

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Перехід до рухомих плит

За словами співавтора дослідження Кріса Кіркленда, на ранній Землі давня кора могла неодноразово плавитися та перероблятися на одному місці. Натомість новий геодинамічний режим був здатний переміщувати й переробляти кору в значно більших масштабах.

Тектоніка плит постійно змінює континенти й океанічні басейни та впливає на атмосферу і клімат планети. Встановити час її виникнення складно, оскільки тектонічні процеси переробляють давні матеріали та стирають значну частину геологічних свідчень. Дослідження Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth's geodynamic regime опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society A.

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