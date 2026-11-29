Ученые из Университета Кёртина проанализировали тысячи образцов горных пород из разных частей мира и обнаружили, что около 2,5 миллиарда лет назад из геологической летописи исчез характерный химический след древнейшей земной коры. Как сообщает ScienceDaily, это может свидетельствовать о переходе Земли к современной системе тектоники плит.

Химический след древней коры

Исследователи искали в породах химический отпечаток, возникающий, когда новая кора формируется в результате плавления более старых горных пород. Такой сигнал систематически выявляли в образцах возрастом более 2,5 миллиарда лет. По мнению команды, эти породы происходили из резервуара древней коры, сформировавшегося примерно четыре миллиарда лет назад.

В породах моложе 2,5 миллиарда лет ученые не обнаружили этого химического сигнала, несмотря на анализ тысяч образцов. По оценке исследователей, его исчезновение указывает на фундаментальное изменение способа формирования и преобразования земной коры.

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Переход к движущимся плитам

По словам соавтора исследования Криса Киркленда, на ранней Земле древняя кора могла неоднократно плавиться и перерабатываться на одном месте. Напротив, новый геодинамический режим был способен перемещать и перерабатывать кору в значительно больших масштабах.

Тектоника плит постоянно изменяет континенты и океанические бассейны и влияет на атмосферу и климат планеты. Установить время ее возникновения сложно, поскольку тектонические процессы перерабатывают древние материалы и стирают значительную часть геологических свидетельств. Исследование Loss of ancient crustal reservoirs marks a shift in Earth's geodynamic regime опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A.

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