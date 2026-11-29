Tylko 30% Amerykanów uważa Izrael za sojusznika Stanów Zjednoczonych, a 14% nazwało go wrogiem. Wynika to z sondażu Economist/YouGov, informuje Jerusalem Post.

Kolejne 20% uczestników sondażu określiło Izrael jako przyjazny kraj. Po 14% respondentów nazwało go państwem nieprzyjaznym lub wrogiem, a 21% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Różnice między partiami

Izrael za sojusznika USA uważa 53% Republikanów, 16% Demokratów i 23% niezależnych respondentów. Około 40% Demokratów nazwało Izrael nieprzyjaznym krajem lub wrogiem, podczas gdy wśród Republikanów takiej odpowiedzi udzieliło około 12% ankietowanych.

W porównaniu z sondażem tych samych ośrodków badawczych z listopada 2022 roku odsetek osób nazywających Izrael sojusznikiem spadł z 33% do 30%. Jednocześnie odsetek respondentów uważających ten kraj za przyjazny zmniejszył się z 28% do 20%, a odsetek nazywających go wrogiem wzrósł z 4% do 14%.

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Podział według wieku

Wśród Amerykanów w wieku od 30 do 44 lat 23% nazwało Izrael sojusznikiem, a 20% wrogiem. W grupie od 18 do 29 lat wskaźniki te wyniosły odpowiednio 32% i 16%. Wśród osób w wieku 65 lat i starszych 34% uważało Izrael za sojusznika, a 9% za wroga.

Oświadczenie ambasadora

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee w wywiadzie dla NewsNation oświadczył, że na stosunek Amerykanów do Izraela wpływa „propaganda”. Odrzucił oskarżenia o to, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa lub praktykuje apartheid, a także skrytykował płatną reklamę przeciwko amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela, wyemitowaną w NBC podczas wydania Saturday Night Live z okazji Święta Dziękczynienia.

Według Huckabee reklama sprawiała wrażenie, że dzieci w Gazie nie otrzymują tego, czego potrzebują, z powodu Izraela. Powiedział także, że wielu Amerykanów poniżej 35. roku życia czerpie wiadomości z TikToka, Instagrama i X oraz kształtuje swoje poglądy na podstawie fałszywych informacji.

Sondaż opublikowano dzień przed emisją reklamy NBC i nie zawierał on pytania o czynniki wpływające na stosunek respondentów do Izraela. Przeprowadzono go online od 20 do 23 listopada wśród 1623 pełnoletnich obywateli USA. Deklarowany margines błędu dla całej próby wynosił plus minus 2,9 punktu procentowego.

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