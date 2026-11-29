Только 30% американцев считают Израиль союзником Соединенных Штатов, тогда как 14% назвали его врагом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Economist/YouGov, сообщает Jerusalem Post.

Еще 20% участников опроса охарактеризовали Израиль как дружественную страну. По 14% респондентов назвали его недружественным государством или врагом, а 21% не смог определиться с ответом.

Разногласия между партиями

Израиль союзником США считают 53% республиканцев, 16% демократов и 23% независимых респондентов. Около 40% демократов назвали Израиль недружественной страной или врагом, тогда как среди республиканцев так ответили примерно 12% опрошенных.

По сравнению с опросом тех же социологов в ноябре 2022 года доля тех, кто называет Израиль союзником, снизилась с 33% до 30%. В то же время доля респондентов, считающих страну дружественной, сократилась с 28% до 20%, а тех, кто называет ее врагом, выросла с 4% до 14%.

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Распределение по возрасту

Среди американцев в возрасте от 30 до 44 лет Израиль союзником назвали 23%, а врагом — 20%. В группе от 18 до 29 лет эти показатели составили 32% и 16% соответственно. Среди людей в возрасте от 65 лет 34% считали Израиль союзником, а 9% — врагом.

Заявление посла

Посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью NewsNation заявил, что на отношение американцев к Израилю влияет «пропаганда». Он отверг обвинения в том, что Израиль совершает геноцид или практикует апартеид, а также раскритиковал платную рекламу против американской военной помощи Израилю, которую показали на NBC во время выпуска Saturday Night Live ко Дню благодарения.

По словам Хакаби, реклама создавала впечатление, будто дети в Газе не получают необходимого из-за Израиля. Он также сказал, что многие американцы младше 35 лет получают новости через TikTok, Instagram и X и формируют взгляды на основе ложной информации.

Опрос обнародовали за день до показа рекламы NBC, и он не содержал вопроса о факторах, влияющих на отношение респондентов к Израилю. Его проводили онлайн с 20 по 23 ноября среди 1623 совершеннолетних граждан США. Заявленная погрешность для всей выборки составляла плюс-минус 2,9 процентного пункта.

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