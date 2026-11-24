Крис Эванс на протяжении нескольких лет после выхода фильма «Мстители: Финал» тайно встречался с представителями Marvel, чтобы обсудить своё возможное возвращение к роли Стива Роджерса. Об этом Variety сообщает со ссылкой на материал Entertainment Weekly о предстоящем фильме «Мстители: Судный день».

Переговоры после завершения истории

Персонажа Эванса фактически вывели из франшизы в ленте 2019 года. После премьеры «Финала» актёр говорил в интервью, что «счастливо ушёл на пенсию» из кинематографической вселенной Marvel и скучает по коллегам. В то же время, по информации издания, в последующие годы он провёл несколько непубличных встреч с Marvel.

Сорежиссёр «Судного дня» Энтони Руссо объяснил осторожные публичные комментарии Эванса тем, что тот стремился сохранить впечатление от возвращения для просмотра в кинотеатре. По словам Руссо, Эванс особенно привержен идее не раскрывать детали заранее.

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Предложение сыграть Номада

Эванс также вспомнил ужин с президентом Marvel Studios Кевином Файги и сопрезидентом студии Луи Д’Эспозито во время съёмок «Мстителей: Финал». Тогда речь шла о возможности продолжить историю Стива Роджерса в образе Номада — альтернативном образе героя после отказа от титула Капитана Америки.

Актёр отметил, что получил сильное предложение, однако на тот момент был удовлетворён завершением сюжетной линии персонажа и не искал нового продолжения. В конце «Финала» Роджерс отправился в прошлое, чтобы прожить жизнь с Пегги Картер, а позднее, уже пожилым, передал щит Капитана Америки Сэму Уилсону. В трейлерах «Мстителей: Судный день» Стив и Пегги вновь показаны молодыми и с ребёнком. Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 18 декабря.

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