Компания SpaceX 29 ноября планирует запустить в США ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Cygnus XL компании Northrop Grumman к Международной космической станции. Старт с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде запланирован на 10:47 по восточному времени США, или 15:47 по Гринвичу, сообщает Space.com.

Трансляцию запуска должно вести NASA. Начало освещения запланировано на 10:25 по восточному времени США, или 15:25 по Гринвичу.

25-я миссия снабжения

Запуск должен начать 25-ю миссию Cygnus по снабжению МКС для NASA. Это будет четвертый полет модификации Cygnus XL, которая способна перевозить примерно на 30% больше груза, чем предыдущая версия корабля.

Корабль получил название S.S. James «Jim» A. Lovell в честь покойного астронавта NASA Джеймса Ловелла, который командовал миссией Apollo 13 и еще трижды летал в космос. На борту находятся 4 990 килограммов запасов, оборудования и научных экспериментов для экипажа орбитальной станции.

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Исследования и прибытие к станции

Среди научного оборудования — эксперименты по совершенствованию доставки лекарств для лечения рака и остеоартрита, прогнозированию распространения рака и терапии потери мышечной массы. Также они касаются совершенствования датчиков радиации и производства пищи для длительных космических миссий.

Если полет состоится по плану, Cygnus прибудет к МКС 1 декабря. Астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани должны захватить корабль роботизированной рукой Canadarm2, после чего его установят на обращенном к Земле узле модуля Unity.

Корабль должен оставаться пристыкованным к станции до мая 2027 года. Затем его загрузят отходами и отправят на сгорание в атмосфере Земли.

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