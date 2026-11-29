SpaceX planuje 29 listopada wystrzelić w USA rakietę Falcon 9 ze statkiem towarowym Cygnus XL firmy Northrop Grumman na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start z bazy Sił Kosmicznych USA na Przylądku Canaveral na Florydzie zaplanowano na godz. 10:47 czasu wschodniego USA, czyli 15:47 GMT, podaje Space.com.

Transmisję ze startu ma prowadzić NASA. Początek relacji zaplanowano na godz. 10:25 czasu wschodniego USA, czyli 15:25 GMT.

25. misja zaopatrzeniowa

Start ma rozpocząć 25. misję zaopatrzeniową Cygnusa na ISS dla NASA. Będzie to czwarty lot wariantu Cygnus XL, który może przewozić około 30% więcej ładunku niż poprzednia wersja statku.

Statek otrzymał nazwę S.S. James „Jim” A. Lovell na cześć zmarłego astronauty NASA Jamesa Lovella, który dowodził misją Apollo 13 i jeszcze trzykrotnie leciał w kosmos. Na pokładzie znajduje się 4 990 kilogramów zapasów, wyposażenia i eksperymentów naukowych dla załogi stacji orbitalnej.

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Badania i przybycie do stacji

Wśród wyposażenia naukowego są eksperymenty dotyczące udoskonalenia dostarczania leków do leczenia raka i choroby zwyrodnieniowej stawów, prognozowania rozprzestrzeniania się raka oraz terapii utraty masy mięśniowej. Dotyczą one również udoskonalenia czujników promieniowania i produkcji żywności na potrzeby długotrwałych misji kosmicznych.

Jeśli lot odbędzie się zgodnie z planem, Cygnus dotrze na ISS 1 grudnia. Astronauci NASA Jessica Watkins i Luke Delaney mają przechwycić statek za pomocą zrobotyzowanego ramienia Canadarm2, po czym zostanie on zamontowany przy zwróconym ku Ziemi węźle modułu Unity.

Statek ma pozostać zadokowany do stacji do maja 2027 roku. Następnie zostanie załadowany odpadami i wysłany, aby spłonąć w atmosferze Ziemi.

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