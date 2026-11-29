W Izraelu gabinet bezpieczeństwa ma w niedzielę wieczorem omówić dalsze działania w sprawie planu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego Gazy, w tym rozmieszczenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Strefie. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na dwóch izraelskich urzędników.

Porozumienie w sprawie rozmieszczenia sił

Wysocy urzędnicy Rady Pokoju wezwali Izrael do zatwierdzenia rozmieszczenia sił wielonarodowych w Gazie. W ubiegłym tygodniu wysłannik i doradca Trumpa Jared Kushner omówił tę kwestię z premierem Benjaminem Netanjahu i wezwał go do zatwierdzenia wejścia sił do Strefy. Według publikacji Netanjahu obiecał popchnąć tę sprawę naprzód.

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Urzędnicy Rady Pokoju oświadczyli, że Izrael nie podpisał jeszcze porozumienia o statusie sił, które ma określić warunki wejścia, parametry operacji oraz uprawnienia Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Strefie Gazy. Podpisanie dokumentu jest początkowym krokiem niezbędnym do ich rozmieszczenia w ramach planu Trumpa.

Osiedle mieszkaniowe w Rafah

Gabinet bezpieczeństwa rozważy również przyspieszenie planów budowy osiedla finansowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak podaje Jerusalem Post. Ma ono powstać w rejonie miasta Rafah na południu Strefy Gazy, który znajduje się pod kontrolą Izraela.

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