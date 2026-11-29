SpaceX计划于11月29日在美国发射一枚Falcon 9火箭，将诺斯罗普·格鲁曼公司的Cygnus XL货运飞船送往国际空间站。发射计划于美国东部时间10时47分，即格林尼治时间15时47分，从佛罗里达州卡纳维拉尔角美国太空军基地进行，Space.com报道。

NASA预计将直播此次发射。报道计划于美国东部时间10时25分，即格林尼治时间15时25分开始。

第25次补给任务

此次发射预计将开启Cygnus为NASA执行的第25次国际空间站补给任务。这将是Cygnus XL型号的第四次飞行，该型号的载货能力比飞船此前版本高约30%。

该飞船被命名为S.S. James “Jim” A. Lovell，以纪念已故NASA宇航员詹姆斯·洛弗尔。他曾指挥Apollo 13任务，并另外三次进入太空。飞船搭载了4,990公斤补给物资、设备和供轨道空间站乘组使用的科学实验。

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研究与抵达空间站

科学设备包括旨在改进用于治疗癌症和骨关节炎的药物递送、预测癌症扩散以及治疗肌肉质量流失的实验。它们还涉及改进辐射传感器，以及为长期太空任务生产食物。

如果飞行按计划进行，Cygnus将于12月1日抵达国际空间站。NASA宇航员杰茜卡·沃特金斯和卢克·德莱尼预计将使用Canadarm2机械臂捕获该飞船，随后将其安装在Unity舱面向地球的接口上。

该飞船预计将与空间站保持连接至2027年5月。之后，它将装载废弃物，并被送入地球大气层焚毁。

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