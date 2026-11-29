以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的辩护团队同意参加谈判。总统艾萨克·赫尔佐格提议在其官邸举行谈判，以寻求就结束刑事审判达成协议。据《耶路撒冷邮报》11月29日星期日报道。

律师阿米特·哈达德、以色列·沃尔纳曼和诺阿·米尔施泰因表示，应尽快结束审理，并援引了法官近期的评论。该报援引知情人士称，内塔尼亚胡办公室和总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉的办公室已获悉总统的提议。

法院意见

上周三，耶路撒冷地区法院合议庭呼吁检察官考虑撤销4000号案件中的指控。法官还对2000号案件所涉行为是否构成刑事犯罪表示怀疑。

关于1000号案件，法官表示大部分证据已经提交，并建议寻找程序性途径，以结束审理并作出裁决。与此同时，合议庭强调，其评论是初步印象而非判决，且仅涉及内塔尼亚胡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各方立场

巴哈拉夫-米亚拉表示，检方将研究法院的意见，并重申愿意达成一项与被指控行为和违法行为性质相符的协议。赫尔佐格办公室表示，总统信任以色列司法体系，并认为应当听取法官的立场。

几个月前，赫尔佐格已提出举行此类谈判。巴哈拉夫-米亚拉当时对该提议作出了积极回应，而内塔尼亚胡及其律师没有回应。此前，哈达德曾在法庭上表示，调解应在法院进行，而不是在总统官邸。

内塔尼亚胡在全部三项案件中被控欺诈和背信，且在4000号案件中还被控受贿。总理否认存在任何违法行为。审判于2020年5月开始，目前处于辩方提交证据阶段。

关注我们在