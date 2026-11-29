Obrona premiera Izraela Binjamina Netanjahu zgodziła się wziąć udział w rozmowach, które prezydent Icchak Herzog zaproponował przeprowadzić w swojej rezydencji, aby poszukać porozumienia w sprawie zakończenia postępowania karnego. Poinformował o tym Jerusalem Post w niedzielę, 29 listopada.

Adwokaci Amit Hadad, Izrael Volnerman i Noa Milstein oświadczyli, że proces należy zakończyć jak najszybciej, powołując się na niedawne uwagi sędziów. Biuro Netanjahu oraz biuro prokurator generalnej Gali Baharav-Miary zostały poinformowane o propozycji prezydenta, podała gazeta, powołując się na poinformowane źródło.

Uwagi sądu

W minioną środę skład orzekający Sądu Okręgowego w Jerozolimie wezwał prokuratorów do rozważenia wycofania oskarżenia w sprawie 4000. Sędziowie wyrazili również wątpliwości, czy działania figurujące w sprawie 2000 stanowią przestępstwo.

W odniesieniu do sprawy 1000 sędziowie stwierdzili, że większość dowodów została już przedstawiona, i zaproponowali znalezienie proceduralnej drogi do zakończenia postępowania i wydania decyzji. Jednocześnie skład podkreślił, że jego uwagi są wstępnymi wrażeniami, a nie wyrokiem, i dotyczą wyłącznie Netanjahu.

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Stanowiska stron

Baharav-Miara oświadczyła, że prokuratura przeanalizuje uwagi sądu, i ponownie wyraziła gotowość do porozumienia, które odpowiadałoby charakterowi zarzucanych działań i naruszeń prawa. Biuro Herzoga poinformowało, że prezydent ufa izraelskiemu systemowi sądowemu i uważa, że należy wysłuchać stanowiska sędziów.

Kilka miesięcy temu Herzog już proponował przeprowadzenie takich rozmów. Baharav-Miara zareagowała wtedy pozytywnie na propozycję, podczas gdy Netanjahu i jego prawnicy nie odpowiedzieli. Wcześniej Hadad oświadczył w sądzie, że mediacja powinna odbywać się w sądzie, a nie w rezydencji prezydenta.

Netanjahu jest oskarżony o oszustwo i nadużycie zaufania we wszystkich trzech sprawach, a w sprawie 4000 także o łapownictwo. Premier zaprzecza wszelkim naruszeniom. Proces rozpoczął się w maju 2020 roku i obecnie jest na etapie przedstawiania dowodów przez obronę.

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