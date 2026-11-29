Астрономы обнаружили древнейший из известных квазаров — чрезвычайно яркое ядро галактики, энергию которому дает сверхмассивная черная дыра. Объект существовал более 13,1 миллиарда лет назад, когда после Большого взрыва прошло около 630 миллионов лет, а возраст Вселенной составлял менее 5% от нынешнего. Об открытии Cyprus Mail сообщает со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Astronomy and Astrophysics.

Новый квазар примерно на 40 миллионов лет старше предыдущего рекордсмена, о котором стало известно в июле. Исследователи дали ему неофициальное название Dún Aonghasa — в честь древнего каменного форта в Ирландии. Объект сначала зафиксировал орбитальный телескоп Европейского космического агентства Euclid, а затем его характеристики уточнили с помощью наземных и космических телескопов.

Черная дыра уже имела огромную массу

По словам ведущего автора исследования, астронома Европейской южной обсерватории Жульена Вольфа, черная дыра в центре квазара уже через 630 миллионов лет после Большого взрыва имела массу примерно в 360 миллионов раз больше массы Солнца. Она примерно в 90 раз массивнее черной дыры в центре Млечного Пути.

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Квазары заметны на огромных расстояниях благодаря аккреционному диску: газ, пыль и другая материя, падая к черной дыре, образуют раскаленный диск и излучают колоссальное количество энергии. Такое излучение может превосходить светимость остальной галактики в сотни или тысячи раз.

Эпоха первых галактик

Квазар сформировался в период, когда первые звезды и галактики начали рассеивать туман нейтрального водорода, оставшийся после охлаждения ранней Вселенной. Излучение этих объектов постепенно сделало космос прозрачным для света.

Ученые отмечают, что столь быстрое появление сверхмассивной черной дыры ставит вопрос о механизме ее формирования. Наблюдения указывают, что при обычном росте после гибели звезды первого поколения она поглощала бы материю слишком медленно. Одно из возможных объяснений — сценарий прямого коллапса, при котором большое газовое облако могло образовать массивную звезду, вскоре превратившуюся в черную дыру. Исследователи предполагают, что Euclid сможет обнаружить еще более древние квазары: модели допускают их существование уже через 270–470 миллионов лет после Большого взрыва.

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