Astronomowie odkryli najstarszy znany kwazar — niezwykle jasne jądro galaktyki zasilane przez supermasywną czarną dziurę. Obiekt istniał ponad 13,1 miliarda lat temu, gdy od Wielkiego Wybuchu minęło około 630 milionów lat, a wiek Wszechświata stanowił mniej niż 5% jego obecnego wieku. Cyprus Mail informuje o tym, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics.

Nowy kwazar jest około 40 milionów lat starszy od poprzedniego rekordzisty, o którym poinformowano w lipcu. Badacze nadali mu nieoficjalną nazwę Dún Aonghasa, na cześć starożytnego kamiennego fortu w Irlandii. Obiekt został najpierw zarejestrowany przez orbitalny teleskop Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej, a następnie jego charakterystyki doprecyzowano za pomocą teleskopów naziemnych i kosmicznych.

Czarna dziura miała już ogromną masę

Według głównego autora badania, astronoma Europejskiego Obserwatorium Południowego Juliena Wolfa, czarna dziura w centrum kwazara już 630 milionów lat po Wielkim Wybuchu miała masę około 360 milionów razy większą od masy Słońca. Jest około 90 razy masywniejsza niż czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kwazary są widoczne z ogromnych odległości dzięki dyskom akrecyjnym: gaz, pył i inna materia, opadając w kierunku czarnej dziury, tworzą rozgrzany dysk i emitują kolosalne ilości energii. Takie promieniowanie może przewyższać jasność pozostałej części galaktyki setki lub tysiące razy.

Era pierwszych galaktyk

Kwazar uformował się w okresie, gdy pierwsze gwiazdy i galaktyki zaczęły rozpraszać mgłę neutralnego wodoru, która pozostała po ochłodzeniu wczesnego Wszechświata. Promieniowanie tych obiektów stopniowo uczyniło kosmos przejrzystym dla światła.

Naukowcy zauważają, że tak szybkie pojawienie się supermasywnej czarnej dziury rodzi pytania o mechanizm jej powstania. Obserwacje wskazują, że przy zwykłym wzroście po śmierci gwiazdy pierwszej generacji pochłaniałaby ona materię zbyt wolno. Jednym z możliwych wyjaśnień jest scenariusz bezpośredniego kolapsu, w którym duży obłok gazu mógł utworzyć masywną gwiazdę, która wkrótce przekształciła się w czarną dziurę. Badacze przypuszczają, że Euclid może wykryć jeszcze starsze kwazary: modele dopuszczają ich istnienie już 270–470 milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Czytaj nas na